شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث إجراءات تفعيل "المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً بتقنية الفيديو كونفرانس، مع كل من، السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم ببعثة الأمم المتحدة بنيويورك، و السفير أحمد جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف لبحث الإجراءات الحالية والمستقبلية التى تقوم بها مصر لتفعيل بنود "مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه" والتى أطلقتها مصر رسمياً خلال "يوم المياه" بمؤتمر المناخ COP27.

وأشار سويلم إلى النجاح الكبير الذى حققته فعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ COP27 فى لفت أنظار المجتمع الدولى لقضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية، والذى كان نتيجة لمجهودات مصر وشركائها على مدى شهور عديدة سابقة، مع التأكيد على أن هذا النجاح ليس سوى البداية لمسار من العمل والمشروعات التى يجب تنفيذها على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية خاصة بالدول الأفريقية.

وأوضح أن المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه قد لاقت دعماً كبيراً من مختلف الحكومات والمنظمات الدولية خلال مؤتمر المناخ، وهو الأمر الذى يجب البناء عليه للبدء فى التحرك قدماً نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة على أرض الواقع، حيث بدأت مصر التواصل مع الشركاء الدوليين لصياغة مشروعات يتم تنفيذها فى مجال التكيف بالدول النامية وخاصة الدول الأفريقية.

وأوضح أنه سيتم خلال الشهور القليلة القادمة اتخاذ الخطوات الإجرائية اللازمة للبدء فى التنفيذ الفعلى للمبادرة، حيث سيتم بحلول الأول من يناير 2023 تحديد الأهداف والمشروعات الخاصة بالمبادرة و وضع الهيكل التنظيمى وتشكيل سكرتارية المبادرة، وبحلول الأول من مارس 2023 سيتم وضع خطة عمل المبادرة والتى تتضمن خطة تفصيلية بمشروعات واضحة، ليتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة ومشروعاتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمقرر عقده فى مارس 2023.

كما أشار إلى التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات للتأكيد على الاستمرار فى إبراز قضايا المياه وعلاقتها بالمناخ على المستوى العالمى خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28 والمزمع عقده بالإمارات العام القادم .