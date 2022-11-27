شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أسئلة امتحان نوفمبر لصفوف النقل تغطى المفاهيم والمهارات لمنهج الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مواصفة امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل تغطى المفاهيم والمهارات حسب الوزن النسبى لكل مادة بمقرر شهر نوفمبر الجارى، موضحة أن الهدف من الامتحان قياس مستويات الطلاب المعرفية، كما وجهت الوزارة الإدارات التعليمية بالاستعداد الجيد لامتحان الشهر المقرر انطلاقه نهاية الأسبوع الجارى وبداية ديسمبر المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتاحت بعض النماذج الاسترشادية في مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصفين الرابع والخامس الابتدائي، الاستعانة بها أثناء وضع اختبار شهر نوفمبر الجارى.

وأوضحت الوزارة، أنه في ضوء ما جاء بالقرار الوزاري 167 لسنة 2022 بشأن نظام الدراسة والتقييم الطلاب الصفين الرابع والخامس من الحلقة الابتدائية، و في إطار ما تقوم به الإدارة المركزية للتطوير المناهج من اجراءات لتيسير إعداد اختبارات تراعي مواصفات الورقة الامتحانية، وتسهيلاً على كلا من المعلم والموجه، تم إتاحة أسئلة استرشادية فى مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصفين الرابع والخامس الابتدائى يمكن أن يستعين بها واضعي الاختبارات من الموجهين والمعلمين في اختبارات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2022 -2023 .