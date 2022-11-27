شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توفر عيادات متنقلة لتقديم خدمات صحة الأسرة "مجانا" للعاملين بالحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، البدء فى إطلاق حملة "نظمي" بـ16 وزارة، خلال الثلاثة أشهر المقبلة، للتعريف بمفهوم صحة الأسرة، والصحة الإنجابية، والخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، للعاملات والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة "مجانا" وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.

يأتى إطلاق الحملة بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، برفع الوعى الصحى وتعزيز التمكين الاقتصادى والاجتماعى للسيدات العاملات فى كافة وزارات الدولة، تماشيًا مع رؤية "مصر 2030"، وتفعيلا لخطة التنمية المستدامة، ودمج قضايا واحتياجات المرأة، والأسرة فى الخطة التنموية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تتضمن إتاحة خدمات ذات جودة وفاعلية عالية فى مجال صحة الأسرة، والصحة الإنجابية، وكذلك نشر الثقافة الخاصة بالأسرة الصغيرة ومخاطر الحمل المتقارب والمتكرر، إضافة إلى التعريف بخريطة مراكز تقديم الخدمات المجانية لصحة الأسرة والصحة الإنجابية.

وأضاف «عبدالغفار» أنه من خلال حملة "نظمي" سيتم تدريب 30 مثقف ومثقفة فى كل وزارة، ليكونوا على دراية بخدمات الصحة الإنجابية، وأحدث الوسائل المقدمة فى منافذ تقديم الخدمة بوزارة الصحة والسكان، لافتاً إلى أنه سيتم إمداد كل مثقف بعدد من المطويات لكل الوسائل.

وذكر «عبدالغفار» أنه سيتم توزيع مطوية خاصة بوصف كل وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة والتعريف بها، مع كارت متابعة للسيدات يتيح لحاملته من العاملات بالجهاز الإدارى للدولة، التوجه إلى أقرب مركز، لتلقى خدمة سريعة ومتميزة، حيث تم تخصيص 165 مركز إحالة متخصص بالقاهرة الكبرى، يتوافر به فريق مدرب من أطباء وطبيبات وممرضات ومسؤولى إعلام، ومثقفات صحيات.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الخطة ستشمل 32 وزارة، تبدأ بـ 16 وزارة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، على أن تستكمل الخطة خلال النصف الثانى من العام المقبل، مضيفاً أنه سيتم عقد 4 اجتماعات ربع سنوية، خلال العام، لمتابعة تحقيق المستهدف بالوصول إلى 50 ألف سيدة بنهاية الخطة.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة إلى أنه على هامش اليوم التدريبى سيتم توفير عيادة متنقلة ومجهزة بأحدث أجهزة السونار ووسائل تنظيم الأسرة الحديثة، ويقوم عليها فريق مدرب مكون من طبيبة تنظيم أسرة وممرضة.

وأضاف «عباس» أن العيادات المتنقلة تقدم خدمات مجانية، تتضمن الكشف الطبى وقياس الضغط والوزن والطول، وتدريب المنتفعات على الكشف المبكر لسرطان الثدي، وتقديم خدمات المشورة الخاصة بتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الصحة الإنجابية المجانية، والإحالة إلى المراكز المتخصصة للسيدات العاملات بالوزارات مجانا.