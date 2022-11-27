شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة: انتظام امتحانات الميد تيرم والتصحيح بعد انتهاء الاختبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، انتظام امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول "الميد تيرم " بالكلية منذ انطلاقها أول الأسبوع الماضى، مشيرة إلى أن الامتحانات تعقد حضوريا بالكلية وليس أونلاين.

وأضافت الدكتورة حنان جنيد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الامتحانات تتم فى هدوء ودون رصد أى مشاكل أو شكاوى من الطلاب ، لافتة إلى أنه يتم تفقد لجان الامتحانات بشكل يومى لمتابعة انتظامها والوقوف على أى معوقات وحلها فورا .

وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن بمجرد الانتهاء من الامتحان يتم البدء فى تصحيح نماذج الإجابة بشكل مباشر وذلك حتى يتم الانتها، من رصد وتجميع الدرجات تمهيدا لاعلانها إلى الطلاب بمجرد الانتهاء منها، لافتة إلى أن الاختبارات تتم بنظام البابل شيت والأسئلة المقالية وفقا لطبيعة الدراسة فى كل مادة.