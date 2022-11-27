شكرا لقرائتكم خبر عن "الأزهر للفتوى" لا توجد محنة فى الدنيا تبرر للإنسان إزهاق روحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أنه لا توجد محنة في الدنيا تُبرر إزهاق الإنسان روحه، أو أن يعتدي على غيره، بل لكل مِحنة سبيل فرج، وبعد العسر يأتي من الله اليسر، والدنيا دار ابتلاء ومكابدة، والعبد مأمور بالصّبر والعمل، وموعود بالفوز والجنّة، إذا توكّل على ربّه وأحسن الظَّنَّ فيه وأخذ بالأسباب المشروعة.

جاء ذلك ضمن رسائل مبادرة أنت غال علينا، وهي مبادرة متميزة أطلقها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية منذ فترة؛ لسماع الشباب، وتقديم الدعم النفسي لهم والتواصل البناء معهم، بما يعينهم على حل مشكلاتهم وتجاوز تحدياتهم.

كما يجيب المركز عن أسئلة الجمهور على مدار الساعة، من خلال الهاتف أو الرسائل النصّية ويقدِّم باقة علمية متنوعة من الرسائل والحملات التوعوية، والإرشادات الفقهية، والنسائم الدعوية، والدورات التدريبية؛ في إطار سعيه الدؤوب لضبط الفتوى، ونشر الوعي المجتمعي الصحيح، وتأهيل المقبلين على الزواج، ولم شمل الأسرة المصرية.