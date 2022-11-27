شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
- من المقرر أن تبدأ الامتحانات 10 يونيو 2023 كما هو مقرر لها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى
- ستعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الفترة المقبلة مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل الامتحانات
- 85% من الأسئلة ستكون اختيار من متعدد
- 15% من الأسئلة مقالية إجاباتها قصيرة
- انتهاء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي من مواصفة الاختبارات
- تعقد الامتحانات ورقيا وفق نظام البابل شيت
- تعقد الامتحانات فيما درسه الطالب بالعام الدراسى الجارى
- تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك حيث يدخل الطالب لجنة الامتحان بكتيب المفاهيم
- يتم التصحيح إلكترونيا فى أكثر من مركز لتقدير الدرجات على مستوى الجمهورية
- يتم تدريب المعلمين على التصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية.