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10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد -  

- من المقرر أن تبدأ الامتحانات 10 يونيو 2023 كما هو مقرر لها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى

 

- ستعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الفترة المقبلة مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل الامتحانات

 

- 85% من الأسئلة ستكون اختيار من متعدد

 

- 15% من الأسئلة مقالية إجاباتها قصيرة

 

- انتهاء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي من مواصفة الاختبارات

 

- تعقد الامتحانات ورقيا وفق نظام البابل شيت

 

- تعقد الامتحانات فيما درسه الطالب بالعام الدراسى الجارى

 

- تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك حيث يدخل الطالب لجنة الامتحان بكتيب المفاهيم

 

- يتم التصحيح إلكترونيا فى أكثر من مركز لتقدير الدرجات على مستوى الجمهورية

 

- يتم تدريب المعلمين على التصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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