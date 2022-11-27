شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة عن أعراض الفيروس المخلوى: تتمثل فى الحمى والرشح والإسهال واحتقان بالحلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن حالات الإصابة بالفيروس المخلوى بين الأطفال تستلزم منع الاختلاط بباقى الأطفال في المدارس والحضانات والمنزل وذلك بسبب سرعة انتشار الفيروس.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الأعراض تتمثل في الحمى والرشح والإسهال والقئ واحتقان بالحلق، كما يحتاج الطفل إلي زيارة الطبيب المختص عند ظهور الأعراض لتلقي الرعاية والعلاج.

ولفتت الوزارة إلي أنه يجب اتباع الاجراءات الوقائية مثل غسيل اليد وتنظيف الأسطح وعدم تقبيل الأطفال وتهوية الغرف بشكل جيد .

وأشارت إلى أن فترة حضانة المرض تتراوح من 4 إلى 6 أيام، وقد تصل إلى أسبوعين، ثم تظهر الأعراض على المريض، موضحه أن الفيروس يعيش على الأسطح لمدة ساعات، منوهه إلى أن الأطفال حديثي الولادة، الأقل من 6 أشهر والأطفال الذين يعانون من أمراض أو أمراض مناعية، هم الأكثر تعرضًا لشدة الأعراض، بينما تستمر الأعراض المرضية مع الأطفال بداية من عامين وحتى 5 أعوام، من أسبوع إلى أسبوعين.