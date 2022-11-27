شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز تناول المضاد الحيوي لعلاج الفيروس المخلوى؟.. مدير أبو الريش يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف الأنورى مدير مستشفى أبو الريش المنيرة بقصر العينى جامعة القاهرة، أن علاج الفيروس المخلوى التنفسى يتم من خلال أدوية معينة ولا يجوز تناول المضاد الحيوى لمواجهة الفيروس إلا فى حالة واحدة فقط وهى وجود الالتهاب البكتيرى فقط ويتم اكتشاف وجود الالتهاب من خلال التحاليل.

وأضاف الدكتور شريف الانورى لـ" الخليج 365" أن علاج الفيروس المخلوى فى الغالب يكون عبارة عن خافض للحرارة وجلسات للبخار وموسعات للشعب، مؤكدا أن أغلب الحالات تتعافى وتحتاج إلى العلاج فى المنزل دون الاحتياج إلى الحجز فى المستشفى.

وذكر مدير مستشفى أبو الريش، أنه يتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية إلى المترددين على مستشفى أبو الريش خاصة فى هذه الفترة التي شهدت ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس المخلوى، مؤكدا أن أكثر من 50 % من المترددين على المستشفى مصابين بالمخلوى ويتم علاجهم.