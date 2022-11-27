شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز معلومات المناخ يحذر المزارعين من زراعة 3 أصناف قمح الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المزارعين من زراعة أصناف قمح "جميزة 11 - سدس 12 - مصر 1 " في الوجه البحرى، موضحًا أن الشتا العام الحالى بارد ورطب وحمل جرثومي عالي للصدأ.

وتحث الدولة المزراعين على التوسع في زراعة القمح لتحقيق المساحة المستهدفة هذا العام نظرا لأهميته الاستيراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد، خاصة بعد الأسعار المحفزة التى حددتها الدولة لشراء المحصول .

وكلف السيد القصير وزير الزراعة بضرورة توفير تقاوى المحاصيل الشتوية قبل الزراعة بوقت كبير مع توعية المزارعين باختيار أصناف التقاوى الجيدة المعتمدة طبقا للسياسة الصنفية لكل محافظة مع زيادة الحقول الإرشادية حتى تكون نماذج تحتذى للمزارعين في كل المحافظات .

و أكد وزير الزراعة على متابعة منظومة توزيع الأسمدة وضرورة صرفها إلى المزارعين قبل موسم الزراعة بوقت كاف، وشدد على ضرورة إجراء الحصر الدقيق للمساحة المنزرعة بالقمح من على أرض الواقع مع مطابقتها بكشوف صرف الأسمدة لمنع أي تلاعب ومحاسبة المقصرين في ذلك.