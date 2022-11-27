شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف تم تطوير أرض المسبك بمدينة نصر لإعادة استغلال 24 فدانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الجهات المنفذة للمشروع السكنى بأرض المسبك بشارع الخمسين بحي الواحة في حي شرق مدينة نصر، من الانتهاء منه، وهو مشروع إسكان استثماري، ضمن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بهدف إعادة توظيف الأراضي المملوكة للدولة داخل هذه المدن والتي كانت غير مستغلة.

وتبلغ مساحة الأرض حوالي 24 فدانا، يمتلك الأهالي منها 12 فدانا، بينما كان يتم استخدام 4 أفدنة كمخزن مصادرة سيارات يتبع المرور.

وتنفذ محافظة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الهندسية وصندوق تطوير العشوائيات 5 مشاريع أخرى جديدة لتوفير ما يقرب من 7800 وحدة سكنية لسكان المناطق العشوائية المقرر نقلها فى الفترة القادمة ضمن خطة التطوير وهى مشاريع " روضة السيدة 2 بالسيدة زينب، وأهالينا 3 بالسلام أول، وشمال الحرفيين بمنشأة ناصر، وأرض المسبك بمدينة نصر، وأرض العمدة بالمعصرة بإجمالى 7800 وحدة سكنية.

وتنفذ محافظة القاهرة بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات وأجهزة الدولة، عددا من مشاريع تطوير العشوائيات، ضمن الخطة التى تنفذها الدولة المصرية لتوفير حياة أدمية للمواطنين من سكان المناطق العشوائية.