شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تنتهى من صرف مقررات شهر نوفمبر للبقالين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر نوفمبر الجاري للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وطرحها بأسعار مخفضة، حيث تطرح الوزارة الدواجن المجمدة انتاج محلي بسعر 65 جنيها، وكذلك طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 115 جنيها للكيلو، كما توفر الوزارة ما يقرب من 30 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية عن شهر نوفمبر الجاري مع صرف الدفعة الثالثة من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية .