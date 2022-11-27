شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح للمزارعين قبل البدء فى زراعة البطاطس الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، إنه يتم البدء فى تجهيز الأرض لزراعة البطاطس "الصيفي" فى المناطق التى تزرع العروة المبكرة.

وينصح فهيم المزارعين باتباع عدد من التعليمات نرصدها فى التقرير التالى.

1- البطاطس محصول منهك للتربة ومستنزف لها "جداً" - السباخ البلدي المتحلل (20 م3) يغنى عن كثير من نقص العناصر فى الثلث الأخير من عمرها .

2- الأرض السودة ثقيلة مدمجة باردة لذلك فإن 10-13 شيكارة سوبر فوسفات الكالسيوم يعود لها دفئها وحيويتها وخفتها ونعومتها حول الدرنات المتكونة لاحقاً .

3- الإنبات سيكون فى فترة باردة "آخر ديسمبر ويناير" فالبطاطس تحتاج جرعة تنشيطية من الأزوت "بطيء التحلل" لزيادة معدل الإنبات لذلك 2 شيكارة سلفات نشادر 20.5% هامة جداً لهذا الغرض.

4- لتطهير التربة من بقايا فطريات وامراض التربة من الزرعة السابقة وحتى يكون هناك وسط غذائي مناسب للزرعة طول الموسم عشان كده من 1-2 شيكارة كبريت زراعي تقوم بهذا الغرض والكبريت عنصر غذائي ووقائي هام للبطاطس، ولا بد أن يتحول لصورة كبريتات أيونية بالتالى لابد أن يتمعدن داخل الترية ولذلك يضاف فقط مع التجهيز وقبل التخطيط.

5- يتبقي اضافة هامة من 1 – 2 شيكارة سلفات بوتاسيوم مع الأزوت.

6- التخطيط يفضل ألا يزيد عن 9 خطوط فى القصبتين (الموسم ده بالتحديد - لأنه للأسف موسم فى آواخره مناسب للسوسة ويفضل أن يكون اتجاه التخطيط شرق - غرب.