شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح اليوم لطلاب الشهادة الإعدادية التقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم منصة التقدم الإلكترونى لامتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية حتى 22 ديسمبر المقبل، موضحة أن التقديم متاح باستخدام البريد الإلكتروني للطالب لذا يلزم على الطلاب إنشاء وتفعيل البريد من خلال الحساب المدرسى الموحد للمعلم والطالب.

وطالبت الوزارة المديريات التعليمية بالتنبيه على طلاب الشهادة الإعدادية فى المدارس على مستوى الجمهورية بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم بعد التأكد من صحة المسجلة لهم على قاعدة البيانات وخاصة الصورة الشخصية للطالب والتى سيتم طباعتها على الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب ، موضحة أنه فى حالة وجود أخطاء فى الصورة يجب على الطالب التوجه إلى الكنترول .

وطالبت الوزارة بطباعة كشوف 12د بعد انتهاء الطلاب من تسجيل الالكترونى وتسليم الكشوف إلى لجان النظام والمراقبة التابع لها المدرسة.