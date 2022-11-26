شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الدراسات الأفريقية تحتفل بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئاسة الدكتور عطيه الطنطاوي القائم بأعمال عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا؛ يعقد سيمنار الملتقى الثقافى الإفريقى الأسبوعى للكلية بمحاضرة بعنوان: "الاحتفال بذكرى مرور 100 عام عن اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون".

يحاضرها الدكتور زكريا رجب أستاذ التاريخ وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وذلك يوم الإثنين الموافق 28 نوفمبر 2022- الساعة الخامسة مساء بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية.

وتعد مقبرة الملك توت عنخ آمون (حوالي1336-1327 ق.م) من الأسرة الثامنة عشر ذات شهرة عالمية لأنها المقبرة الملكية الوحيدة بوادي الملوك التي تم اكتشاف محتوياتها سليمة وكاملة نسبيًا، وكان اكتشاف المقبرة الذي تم في عام 1922 من قبل هوارد كارتر.

على الرغم من ثرواتها المهولة، فإن مقبرة توت عنخ آمون رقم 62 في وادي الملوك متواضعة للغاية من ناحية الحجم والتصميم المعماري مقارنة بالمقابر الأخرى في هذا الموقع، وذلك بسبب وصول توت عنخ آمون إلى العرش في عمر صغير جدًا، وحكم لمدة حوالي تسع سنوات فقط، ويمكن للمرء أن يتساءل ما كان يمكن أن تحتويه مقابر ملوك الدولة الحديثة الأقوياء مثل حتشبسوت وتحتمس الثالث وأمنحتب الثالث ورمسيس الثاني، إذا كان هذا ما تحتويه مقبرة الملك الصبي.