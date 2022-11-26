شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 46 مسجدا جديدا فى المحافظات الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف فرش وافتتاح 46 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا؛ يوم الجمعة المقبل، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه ( 430 ) مسجدًا، منها 351 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 79 مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف القليوبية

1. سيدي ناصر – كوم أشفين - قليوب

2. الرفاعي – برقطا – كفر شكر

مديرية أوقاف أسيوط

3. الفتح – بني مجد - منفلوط

4. الكداريك – البداري

5. الإخلاص – القصير – القوصية

6. الطيبة – أم القصور - منفلوط

مديرية أوقاف الفيوم

7. عبد الله زيدان - سنورس

8. محمد مشرف - إطسا

9. الفتح – عزبة سليم رشدي – العدوة – مركز الفيوم

10. أحمد عيد – الغرق - إطسا

مديرية أوقاف الإسكندرية

11. الأنصار خلف مدارس مرايف مدخل كينج مريوط – العامرية ثان

مديرية أوقاف المنوفية

12. البحري – إبشادي – الشهداء

مديرية أوقاف الدقهلية

13. الكبير – كفر الدوار – الشناوي - شربين

مديرية أوقاف كفر الشيخ

14. أم بدرية – قرية أم بدرية - بيلا

مديرية أوقاف بني سويف

15. الطاهرة – قرية صفط الشرقية - الواسطى

16. العشيرة المحمدية – أبو صير الواسطى

مديرية أوقاف الشرقية

17. إبراهيم العوضي – الهداهدة – ميت العز - فاقوس

18. السلام – كفر محمد جاويش - الزقازيق

19. الشرقاوي – العلاقمة – ههيا

20. الرحمن – كفر بغدادي - بلبيس

مديرية أوقاف المنيا

21. الحسيني – أولاد نظيم – بني حرام – دير مواس

22. التوحيد – بني موسى – أبو قرقاص

23. الرضوان – عزبة عبد الله أبو شنيف – الروبي – منقطين - سمالوط

24. مبارك – دمشاو هاشم

25. محمد بن عبد الله – منشأة الدهب البحرية ( باشكاتب)

مديرية أوقاف البحيرة

26. سليمان حلمي – حفص - دمنهور

27. مقبول حسن قمحة - الدلنجات

28. نجع العجيني – البستان - الدلنجات

29. ظفيل البحري - الدلنجات

30. عبد الغني راضي – التوفيقية – ايتاي البارود

31. سرحان بالجزيرة – أبو حمص

32. يوسف شعلة – كفر الدوار

33. أبو بكر الصديق - قرية 6 – ادكو

34. صلاح العبد- قرية صلاح العبد – وادي النطرون

35. صبري عامر – عزبة عبد الغني راضي – التوفيقية – ايتاي البارود

36. الحمدية الشرقي – البرنوجي - دمنهور

37. بلال بن رباح – جناكليس – أبو المطامير

38. العش - قرية العش - رشيد

39. الصاوي – كوم البركة – كفر الدوار

40. يوسف العسكري – مركز ايتاي البارود

41. عزبة يونان طلمبات برسيق – أبو حمص

42. الشريف - حفص - دمنهور

43. عزبة ماضي – النخلة البحرية - أبو حمص

44. أبو حبور – البوطة - حوش عيسى

45. البراوي – الحماد - مركز رشيد

46. حسن خير الله – عزبة العرب - مركز المحمودية