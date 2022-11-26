شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن فحص الأطفال للكشف عن الأمراض الوراثية بالمحافظات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 عناوين 42 مركزا مختصا بعلاج الأمراض الوراثية لحديثي الولادة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، تحت شعار "100 مليون صحة".



الأمراض الوراثية (1)

وتقوم المراكز بتقديم خدمات العلاج والمتابعة الدورية للأطفال الذين يعانون من أي أمراض وراثية مجاناً، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالٍ من مسببات الإعاقة.

وتستهدف المرحلة الأولى من مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين، بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

المراكز الـ 42 موزعين على محافظات الجمهورية على النحو التالي:



الأمراض الوراثية (2)

القاهرة:

مركز طبى المحكمة

مركز طبى روض الفرج

مركز طبى عين حلوان

مركز طبى مصر القديمة

عيادة الوراثة بمستشفى أطفال الدمرداش

عيادة التغذية الكيتونية بالدمرداش

عيادة الجهاز الهضمى بمستشفى أطفال الدمرداش

عيادة الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى أبو الريش اليابانى

عيادة التغذية الكيتونية مستشفى أبوالريش الطب الوقائى

الجيزة:

عيادة الحمية الكيتونية بالمركز القومى للبحوث

المركز الطبى بالشيخ زايد



الأمراض الوراثية (3)

الإسكندرية:

عيادة الإرشاد الوراثى بمستشفى أطفال الرمد

مركز بمستشفى الطلبة

المركز الإكلينيكى للجينات بمستشفى سموحة

عيادة الحمية الكيتونية بمستشفى سموحة

عيادة أمراض التمثيل الغذائى بمستشفى سموحة



الأمراض الوراثية (4)

البحيرة:

مركز رعاية الطفل

محافظة الإسماعيلية:

عيادة الجهاز الهضمى بمستشفى الأطفال الجامعى

الدقهلية:

مركز طبى منية سندوب

مستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة



الأمراض الوراثية (5)

المنيا:

مركز بمستشفى مصر الحرة

مستشفى سوزان مبارك الجامعى

المنوفية:

مركز طبى شبين الكوم

معهد الكبد بشبين

مركز صحى شبين الكوم

الشرقية:

مستشفى الأطفال الجامعى بالزقازيق

مركز طبى شرشيمة

بورسعيد:

مركز الإرشاد الوراثى

محافظة الفيوم:

مركز طبى كيمان فارس

قنا:

مركز الإرشاد الوراثى بمديرية الشؤون الصحية

أسيوط:

مركز الإرشاد الوراثى

مركز بمستشفى الإيمان

مستشفى أسيوط الجامعى للأطفال

الغربية:

مركز طبى سعيد بطنطا

مستشفى دراو المركزى

مركز طبى رعاية طفل أول

وحدة الجهاز الهضمى بمستشفى طنطا الجامعى

وحدة الوراثة بمستشفى طنطا الجامعى

بنى سويف:

مركز طبى شرق النيل

دمياط:

مركز طبى حى ثالث

سوهاج:

مركز طبى جزيرة محروس

مستشفى سوهاج الجامعى