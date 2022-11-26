شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: كارت أحمر فى وجه "البرلمان الأوروبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: مجلس النواب المصرى: قرار البرلمان الأوروبى بنى على حزمة من ادعاءات باطلة.. وأغفل عن عمد جهود مصر فى ملف حقوق الإنسان.. 12.3 مليار جنيه للمشروعات التنموية فى المحافظات منذ يوليو.. قطار الصعود فى المونديال.. المغرب يتحدى بلجيكا فى مواجهة قوية

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