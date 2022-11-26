شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. البورصة المصرية للسلع تنطلق غدا بطرح القمح للمطاحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها انطلاق البورصة ‏المصرية للسلع، العمل غدا الأحد، وتفتتح التداول بطرح كميات كبيرة من القمح لبيعها إلى المطاحن عبر هذه البورصة، والتي تهدف إلى إتاحة السلع بسعر عادل، وتوفير الحماية لصغار المزارعين، وانهاء الاحتكار، وتحقق استقرار للأسعار.

ماذا حدث بسوق الذهب وتسبب فى ارتفاع الأسعار 160 جنيها خلال أسبوع؟

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاع من 1290 جنيها للجرام من عيار 21 إلى 1450 جنيها بزيادة 160 جنيها خلال أسبوع واحد فقط منذ السبت الماضي وحتى الآن، فماذا حدث في الأسواق، محسن فوزي عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة هذا الصعود الكبير في الأسعار إلى حدوث طلب مرتفع على الذهب في مصر بشكل كبير جدا على مدار هذا الأسبوع.

مد المهلة لحائزى الأرز الشعير والأبيض لإخطار التموين بالكميات حتى 3 ديسمبر

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد الفترة لإلزام حائزى سلعة الأرز الشعير والأرز الأبيض من "مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم"، إخطار ‏المديريات المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم، حيث كان من المفترض أن تنتهى الفترة المقرره غدا الأحد، إلا أن الوزارة مدت المدة حتى يوم 3 ديسمبر المقبل.

الداخلية تضبط قضايا تهرب ضريبى بقيمة 3 مليارات جنيه خلال أسبوع

في مجال قضايا التهرب الضريبى، تم ضبط (2345) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (3,978,814٫244) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (5,198,221) مليون جنيه

ليفاندوفسكي يقود بولندا للفوز على السعودية بثنائية فى كأس العالم 2022

تغلب منتخب بولندا على السعودية بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة فى بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء عادل الغضبان؛ محافظ بورسعيد، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، أشار محافظ بورسعيد إلى الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات خلال الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن بورسعيد شهدت كما كبيرا من أعمال التنمية، فضلًا عن تنفيذ مشروعات إضافية لمشروعات الخطة الاستثمارية، ومشروعات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

الأعلى للجامعات يوافق على المحتوى العلمى "سماحة الأديان وآداب الحوار مع الآخر"

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووافق المجلس على المحتوى العلمي "سماحة الأديان وآداب الحوار مع الآخر"، الذي يُبرز سماحة الأديان، وآداب الحوار بين البشر، والذي أعده مجموعة من كبار العلماء، ليدمج ضمن مُقرر القضايا المُجتمعية الذي يُدرس للطلاب.

42.2 % ارتفاع التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء عام 2021

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم مجموعة من المؤشرات للتبادل التجارى المصرى مع دول الساحل والصحراء، حيث بلغت قيمة إجمالى الصادرات إلى دول الساحل والصحراء 4084 مليون دولار عام 2021 مقابل 2859 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 42.8 %

فرص تأهل تونس بالمونديال.. لا بديل عن الفوز على فرنسا وانتظار هدايا الآخرين

وضع منتخب تونس قدما ونصف القدم خارج كأس العالم قطر 2022، وباتت حظوظه فى التأهل لدور الـ 16 وتخطى مرحلة المجموعات شبه معدومة، حيث يحتاج للفوز على منتخب فرنسا حامل اللقب فى المباراة القادمة.

وخسر منتخب تونس أمام أستراليا بنتيجة 0-1 فى المباراة التى جمعتهما باستاد "الجنوب"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 فى قطر.

وأصبح منتخب تونس على أبواب وداع كأس العالم، بعد الخسارة أمام أستراليا بهدف دون رد أحرزه ميتشيل دوك، حيث تلقى نسور قرطاج الخسارة الأولى في المونديال.

الصحف العالمية تحتفل بمئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. صور

بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك عام 1922، عنونت صحف العالم، مانشتاتها حول عظمة هذا الاكتشاف.

وتعد مقبرة الملك توت عنخ آمون (حوالي1336-1327 ق.م) من الأسرة الثامنة عشر ذات شهرة عالمية لأنها المقبرة الملكية الوحيدة بوادي الملوك التي تم اكتشاف محتوياتها سليمة وكاملة نسبيًا، وكان اكتشاف المقبرة الذي تم في عام 1922 من قبل هوارد كارتر.

غدا طقس لطيف بأغلب الأنحاء وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 15 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

استقالة رئيسة تايوان من رئاسة الحزب الحاكم بعد خسارة حزبها فى الانتخابات المحلية

أعلنت رئيسة تايوان تساى إنج وين استقالتها اليوم من رئاسة الحزب الحاكم بعد خسارة حزبها في الانتخابات المحلية، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الخارجية التايوانية، أن دعم الكونجرس الأمريكى طويل المدى لتايوان لن يتغير بغض النظر عن نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية.