نقابة صيادلة القاهرة تقرر إحالة أى عضو يعطى الحقن بصيدليته للتحقيق

القاهرة - سامية سيد - طالبت نقابة صيادلة القاهرة، بعد اجتماع طارئ للمجلس اليوم، أعضائها بالامتناع الفورى عن تقديم خدمة إعطاء الحقن، وذلك نظرا للأحداث الحالية واللغط الدائر المتعلق بإعطاء الحقن فى الصيدليات، من منطلق المسؤولية النقابية والمهنية والوطنية حفاظا على كرامة المهنة وآدابها طبقا لمادة 9 من قانون نقابة صيادلة مصر 47 لسنة 1969، مشيرة إلى ضرورة ترك هذه الخدمة للمنوط به الأمر لحين صدور تشريع قانونى يحمى الصيدلى والمواطن.

وأضافت نقابة صيادلة القاهرة، فى بيان،: طبقا للحق الأصيل من اختصاصات مجلس النقابة مادة 29 بند 20 الذى ينص على أن مجلس النقابة عليه التعبير عن رأى الصيادلة فى المشاكل الاجتماعية والوطنية فإننا نوجه عناية المسؤولين ومتخذى القرار من مغبة وخطورة الحملة الشرسة الموجهة ضد الصيادلة بشكل عام والصيدليات بشكل خاص مما سيكون له عواقب وخيمة لا نملك رفاهية مواجهتها فى ظل المتغيرات الاقتصادية التى تحيط بنا من كل جانب وتوجه جميع الأطراف، ومتخذى القرار بمد يد العون والمساعدة ونحن على أتم الاستعداد لذلك بعيدا عن اتخاذ القرارات المنفردة التى تعصف بما تبقى من مهنة الصيدلة وتؤثر بالسلب على منظومة الصحة بشكل عام.

وأشارت إلى أنها تؤكد مرارا وتكرارا احترامها الكامل لصحيح القانون وأن المذكرة الإيضاحية لصحيح القانون 47 لسنة 1969، حيث أوضحت وضوحا جليا وصريحا على دور النقابة فى تهيئة الظروف المادية والمعنوية لرفع مستوى أعضائها وزيادة التعاون بينها وبين باقى فئات الشعب.

ونبهت نقابة صيادلة القاهرة كافة الصيدليات بالامتناع التام والبات والحاسم عن إعطاء الحقن فى الصيدليات تحت أى ظرف من الظروف، وتوجيه المواطن لمقدم الخدمة الطبية الذى قام بوصف تلك الحقن ومن يخالف قرار مجلس النقابة سوف يتم تحويله للتحقيق الفورى، مضيفه: ونحن نؤكد ثقتنا الكاملة فى القضاء المصرى العادل ودعمنا الكامل للدكتورة الضحية فى محافظة الإسكندرية وتقديم كافة سبل التعاون مع نقابة صيادلة اسكندرية ومجلسها الموفر حتى حصول الصيدلانية على حقها الكامل.