شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "الحلمية العسكرى للعظام": المستشفى يقدم خدمة طبية للمجتمع المدنى بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء طبيب هشام العشرى مدير مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل، أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهداً لتقديم كافة أوجه الدعم لتقوم المستشفى بتقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء .

وأوضح اللواء طبيب هشام العشري فى تصريحات له اليوم، أن القيادة العامة للقوات المسلحة تدعم تطوير وتحديث المستشفى وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لإجراء كافة العمليات التخصصية التي تتسم بالصعوبة والتعقيد، والتي تستغرق عدداً كبيراً من الساعات لإجرائها بكفاءة منقطعة النظير.

وأشار إلى أن المستشفى هى إحدى وحدات إدارة الخدمات الطبية التابعة لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وتتكون المستشفى من عدة مبان رئيسية ( إدارية – مركز العظام التخصصى – الرنين المغناطيسى – مركز الحروق والتكميل ) تحتوى بداخلها على الأفرع والأقسام المختلفة لتقديم خدمة طبية متكاملة لكافة المترددين عليها .

كما أشار إلى أن المستشفى تعد من أوائل المستشفيات المتخصصة من نوعها في مصر والشرق الأوسط .

ونوه إلى أن المستشفى تقوم بدور مجتمعي على أكمل وجه من خلال تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمجتمع المدنى بأسعار مخفضة عن مثيلتها فى نفس التخصص الطبى وذلك إيماناً من القوات المسلحة بأهمية الصحة للمواطنين وحقهم فى الحياة الكريمة ورفع المعاناة عن كاهلهم فى ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم أجمع.

وأكد أن المستشفى تتعامل مع كافة حالات الطوارئ وتقدم كافة أوجه الرعاية الفورية واللازمة للمرضى من خلال نخبة من أكفأ الأطباء وأطقم التمريض الذين يتعاملون بإحترافية مع مختلف الحالات المرضية.

كما ألقى اللواء طبيب هشام العشرى الضوء على مركز الحروق والتكميل داخل مستشفى الحلمية العسكرى الذى يتوفر به كافة الإمكانات الطبية المتطورة والخبرة المهنية الراقية للتعامل مع مختلف حالات الحروق بإختلاف درجاتها بالإسلوب الأمثل ، مشيراً إلى أن مركز الحروق والتكميل يعد الأول من نوعه بمصر والشرق الأوسط، ويقدم الخدمة الطبية للمدنيين بتكلفة علاجية أقل من مثيلاتها ، فضلاً عن الخدمة الطبية التى تقدم للعسكريين من أبناء القوات المسلحة.

كما أشار إلى أن المستشفى بصدد الإنتهاء من كافة إجراءات التسجيل للحصول على شهادة " GAHAR" الخاصة بالهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية كونها مستوفى بها كافة المعايير والإشتراطات التى يجب أن تتوفر فى المنشآت الطبية المتطورة.

وأكد اللواء طبيب هشام العشري أن القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل تقوم بدور فعال على المستوى الإقليمي من خلال استقبال الحالات المرضية المختلفة من الدول الصديقة والشقيقة في إطار علاقات التآخي التي تقوم بها الدولة المصرية تجاه الدول التي تمر بها أزمات مما يسهم في تعميق أواصر العلاقات.

ولفت إلى أنه فى ضوء مواكبة المستشفى للعلوم الطبية الحديثة فإن المستشفى حالياً بصدد التوسع في مجال علاج الآلام وجارى التعاقد على أحدث الأجهزة عالية الدقة لتكون المستشفى بذلك الأولى من نوعها في مصر التي تحصل على تلك الأجهزة الطبية المتطورة والتى تساهم في إرتفاع نسب الشفاء والحد من الآلام للحالات المرضية المستعصية .

وشدد على أن المستشفى تمتلك حالياً أحدث الأجهزة التي تستخدم في جراحات العظام لعلاج الكسور المعقدة والمضاعفة وتقويم تشوهات الأطراف، فضلا عن عدد من العيادات الخارجية، التي تستقبل يومياً مئات الحالات التي يقدم لها الخدمة الطبية اللازمة لمختلف التخصصات سواء كانت جراحة العظام العامة أو العمود الفقري أو المناظير أو التكميل وعلاج خشونة المفاصل ، وتتميز العيادات الخارجية للمستشفى بسمعتها الطيبة من كافة المرضى المترددين عليها.

وأفاد بان المستشفى على تنسيق دائم مع كافة المستشفيات العسكرية لدعم المرضى حال إحتياجهم لتخصصات طبية مختلفة عن تخصصات المستشفى ويتم نقل المرضى من خلال فريق من أمهر الأطباء وسيارات إسعاف مجهزة لضمان الحفاظ على سلامة المريض حتى وصوله للمستشفى وتلقى العلاج اللازم ، وذلك من خلال التنسيق المتكامل مع الأطباء المعالجين للحالة بمستشفى الحلمية العسكرى.

وقال إن المستشفى تقوم بالتنسيق الدورى مع مركز تأهيل العجوزة التابع للقوات المسلحة لضمان تأهيل الحالات المرضية ووصولها لأعلى مراحل الشفاء من خلال المركز الذي يعمل وفقاً لمنظومة عمل طبية متكاملة تعتمد على أحدث المعايير العالمية فى مجال التأهيل مما يساهم في عودة الحالات المصابة إلى حالتها الطبيعية.

وأكد مدير المستشفى أن إنشاء كلية الطب للقوات المسلحة كان حلما وأصبح حقيقة وتعظم من إمكانات الخدمات الطبية بكافة الصروح الطبية العسكرية، ويعد ذلك بمثابة ضخ دماء جديدة من الأطباء الذين تم إعدادهم وتأهيلهم بأحدث ما وصل إليه العلم بمختلف التخصصات .

وحول تأهيل الكوادر الطبية .. أكد مدير المستشفى أن القيادة العامة لقوات المسلحة تدعم ذلك المجال من خلال توفير دورات بشكل مستمر لكافة عناصر المنظومة الطبية وسفرهم للدول المتقدمة في مختلف المجالات الطبية وذلك لتعظيم الاستفادة من القدرات والمهارات الطبية بما يمكن من تقديم خدمة طبية تواكب كافة المعايير العالمية بمختلف التخصصات، فضلاً عن خطة القوات المسلحة في استقدام الخبراء الأجانب للاستفادة من خبراتهم الطبية وبما يسهم في توفير الاحتكاك المباشر للأطقم الطبية مع الخبراء والاستفادة من قدراتهم .

وحول مراعاة البعد البيئي.. قال مدير المستشفى إن المستشفى تحقق أقصى درجات الإشتراطات البيئية والانبعاثات من خلال التخلص من النفايات الصحية بالأساليب العلمية الحديثة التى لا تترك أى أثر سلبى على البيئة أو صحة المواطنين.

وفى جانب التواصل مع كافة أفراد المجتمع تخصص المستشفى أرقام تليفونية للرد على كافة استفسارات المواطنين وهى : 0226353162 / 0222412033 / 01100190492