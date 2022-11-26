شكرا لقرائتكم خبر عن عميدة طب بنات الأزهر: 100 مليون صحة قضت على التهاب الكبد المصاحب لفيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، بالجهود المبذولة من أقسام الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكليات الطب بجامعة الأزهر، مؤكدة أنها فرصة لتبادل الخبرات بين الأطباء وبعضهم البعض، وأكدت خلال كلمتها في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي العاشر لأقسام الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكليات الطب بنين وبنات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، على فضل وأهمية العلم وطلبه والسعي في تحصيله.

وأشارت إلى أن هذا الحدث العلمي يقام برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وبالتعاون بين الزملاء الأعزاء الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط، والدكتور مصطفى عبده شتات، عميد كلية طب بنين الأزهر بأسيوط.

كما لفتت إلى أن انعقاد هذا المؤتمر الدولي العاشر لأقسام الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكليات الطب بجامعة الأزهر يعد فرصة كبيرة للوحدة والتكامل والتعاون ومزج الخبرات وإثراء المعلومات، وهذا واقع جميل لمسناه فى الفترة الأخيرة في ظل القيادات الحكيمة الواعدة والراغبة في التطوير في جامعة الأزهر في جميع المجالات العلمية.

وأضافت عميدة الكلية، أن أقسام الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية تعد من الأقسام العريقة التي حققت طفرة في شتى المجالات، وساهمت بشكل كبير في القضاء على كثير من الأمراض والحمد لله، لافتة إلى أن المبادرات الرئاسية التي نادي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكان في مقدمتها مبادرة (100 مليون صحة) قد نجحت في القضاء على التهاب الكبد المصاحب لفيروس سي من خلال المبادرات الرئاسية التي ساهم فيها أساتذة الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية في جامعة الأزهر، وهذا بدوره يؤكد دور الجامعات والأساتذة والجهود الجبارة المبذولة، خاصة نقل الخبرات إلى شباب الأطباء وصقل مهاراتهم.

ووجود هذه النخبة من العلماء والمتخصصين في هذا المؤتمر يشكل فرصة للاطلاع على كل ما هو جديد، وتقنيات حديثة في هذا المجال، ووضع بروتوكولات وتوصيات بمثابة رساله أمل نحملها معنا للمرضى لرفع المعاناة عنهم .

وتقدمت عميدة الكلية بخالص الشكر والتقدير لكل القائمين والمشاركين والمتحدثين في المؤتمر، وأعضاء اللجنة العلمية واللجنة التنظيمية والشركة المنظمة، ودعت الله أن يكلل الجهود بمزيد من التوفيق والإفادة القصوى، وأن يخرج المؤتمر بتوصيات علمية عملية مفيدة.