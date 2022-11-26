شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة توزع 35 رأس ماشية مجانا للسيدات الأكثر احتياجا بأسوان ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى 35 رأس ماشية مجانا للسيدات الأكثر احتياجا بمصر العليا منطقتى وادى الصعايدة ووادى النقرة بمحافظة أسوان حيث يسهم ذلك في تحسين المستوى المعيشى لتلك الأسر وذلك بحضور المهندس حمدى الكاشف المراقب العام لمصر العليا

يأتى ذلك إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة .

وقالت وزارة الزراعة أن رؤوس المواشي التى تم توزيعها اليوم هى من انوع عجلات الجاموس العشار والتي تتحمل الحرارة والظروف البيئية والمناخية في منطقة صعيد مصر وأضاف ان مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (سيل ) يسعى دائما لتقديم الخدمات المتنوعة فى مناطق عمله ويسلط الضوء على الأسر الأكثر احتياجاً بتلك المناطق .

وأشار إلى أن مكون تنمية المجتمع إحدى مكونات المشروع ومن ضمن أهدافه تقديم المنح غير المستردة للأسر الأكثر احتياجا .