شكرا لقرائتكم خبر عن المصيلحى: مد المهلة لحائزى الأرز لإخطار التموين بالكميات أسبوعا يأتى للصالح العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ‏الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن قرار مد المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأرز الأبيض لمده أسبوع أخر لأخطار الوزارة بالكميات يأتي للصالح العام ويأتي في ضوء التعاون الوثيق ‏بين وزارة التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من ‏تجار او مزارعين لتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع ‏وطبقًا للتسعيرة التي اقرها دولة رئيس الوزراء.

وشدد ‏الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، علي ‏أن نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية ‏والجمعيات الزراعية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعدت إخطارا وتوزيعه على كافة مديريات التموين بشأن إلزام حائزى سلعة الأرز الشعير والأرز الأبيض من "مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم"، إخطار ‏المديريات المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏لهذا الإخطار فى مدة أسبوع تنتهي غدا الأحد إلا ان الوزارة قررت مد المهلة أسبوع أخر ، حيث يتضمن الإخطار بيانات اسم صاحب المخزن أو المضرب أو الشركة أو المزارع وكمية الأرز المخزنة لديه سواء كان أرز شعير أو أرز أبيض، كذلك إذا كان الأرز سائب أو معبأ وأن يقر الشخص بأن كافة البيانات المدونة بنموذج الأخطار صحيحة والتعهد بتحديثها عند التغيير فى كميات الأرز، كما يتضمن الإخطار الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض ‏الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك ثم بعد ذلك تسليم الإخطار لمكاتب التموين.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ان الوزارة كانت قد أهابت بجميع السادة الفلاحين وأصحاب ‏الحيازات الزراعية والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية ‏وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة ‏‏2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا ‏الموسم