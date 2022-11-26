شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مد مهلة حائزى الأرز لإخطار التموين بالكميات المخزنة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ‏الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن قرار مد المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأرز الأبيض لمدة أسبوع أخر، لأخطار الوزارة بالكميات يأتي للصالح العام، وفي ضوء التعاون الوثيق ‏بين وزارة التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من ‏تجار أو مزارعين لتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع ‏وطبقًا للتسعيرة التي اقرها دولة رئيس الوزراء.

مد المهلة لحائزى الأرز الشعير والأبيض لإخطار التموين بالكميات حتى 3 ديسمبر

يتضمن الإخطار اسم صاحب المخزن أو المضرب أو الشركة أو المزارع وكمية الأرز ونوعه

شددت "التموين" على المتعاملين فى منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض بالتزام قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء

يُحظر حبس الأرز عن التداول ‏سواء بإخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأى صورة عدا الاستعمال الشخصى