شكرا لقرائتكم خبر عن قومى المرأة يطلق فعالية "يوم اليوجا" ضمن حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للعام الثالث على التوالى، انطلقت اليوم فعاليات yes yoga day إحدى أنشطة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، التى تتم بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وذلك من أمام أهرامات الجيزة.

يأتى ذلك فى إطار فعاليات حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كونى" .

و‏أوضحت مي محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس، أن هذه الفعالية أحد أنشطة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة هدفها التوعية بمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة من خلال ممارسة جلسات اليوجا ودورها فى الاسترخاء الجسدي والصفاء الذهني، مشيرة إلى أن رياضة اليوجا هي إحدى الرياضات الأساسية، بل وأكثر الفلسفات انتشارًا، لتقليل درجة التوتر في الحياة المعاصرة، فأصبح يمارسها كل شخص يسعى الى السلام الذهني والجسدي .

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وأكدت مي محمود، سعي المجلس الدائم لمناهضة جمع أشكال العنف من خلال التوعية ، بالإضافة للخدمات التى يقدمها مكتب شكاوي المرأة والذي يستقبل شكاوى العنف ضد المرأة على مستوى الجمهورية من خلال الخط المختصر 15115 أو عن طريق المقابلة الشخصية، بالإضافة إلى تواجد 28 وحدة لمناهضة التحرش بالجامعات.

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وأشارت إلى أن المجلس شارك من خلال فعالية yes yoga day بمعرض يضم العديد من منتجات الحرف اليدوية للسيدات من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى عرض منتجات من خامات طبيعية مستدامة متماشية مع الذوق المعاصر ، كذلك عرض حي للمتدربات من مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية من محافظات المنيا والبحيرة والغربية والأقصر.