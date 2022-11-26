شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر بأسيوط تنعي طالبا بكلية الطب توفي ساجدا أثناء الصلاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت جامعة الأزهر بأسيوط وفاة طالب بكلية الطب عثر عليه متوفيا بمسكنه متخذا وضعية السجود، حيث قامت الجامعة بإرسال وفد لإنهاء كافة الإجراءات، وقام أهالي قرية كفر الحاج عمر في مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، بتشييع جنازة الطالب في الفرقة السادسة بكلية الطب جامعة الأزهر فرع أسيوط؛ الذي وافته المنية وهو ساجد داخل مسكنه قبل 3 أيام وحيدًا في مسكنه محافظة أسيوط.

وتوفى الطالب أحمد الشرقاوي، ابن قرية كفر الحاج عمر مركز فاقوس، في محافظة أسيوط، حيث كان يدرس في الفرقة السادسة بكلية الطب جامعة الأزهر فرع أسيوط، فيما عُثر على الجثمان بعد 3 أيام من الوفاة، وكان الجثمان متخذًا وضعية السجود.

واتشحت صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بالحزن عقب نبأ وفاة الطالب الشاب، فيما تم نقل الجثمان إلى مشرحة أحد المستشفيات في محافظة أسيوط، قبل الانتهاء من الإجراءات اللازمة تمهيدًا لتسليمه إلى ذويه لدفن الجثمان في مسقط رأس الأسرة بمحافظة الشرقية.