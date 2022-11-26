شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للصحافة: نشكر الحكومة على دعمها المستمر للمؤسسات الصحفية القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة وذلك بمقر الوزارة، وفى بداية اللقاء أكد الوزير على أهمية الدور الذى تقوم به الهيئة الوطنية للصحافة فى إدارة عملية تطوير المؤسسات الصحفية القومية لمواكبة التطورات العالمية فى مجال الصحافة والإعلام، مشيداً بالجهود التى قامت بها الهيئة الوطنية للصحافة خلال الفترة الماضية فيما يخص تطوير المؤسسات الصحفية القومية وتطوير المحتوى الصحفى ومواقعها الإلكترونية لمواكبة الجمهورية الجديدة وتعزيز دورها التاريخى كأداة رئيسية للتثقيف والتنوير.

وشدد اللواء هشام آمنة، بحسب بيان للوزارة اليوم، على أهمية الدور الذى تقوم به المؤسسات الصحفية القومية فى تشكيل الرأى العام ومواجهة الشائعات والأكاذيب الموجهة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة و التى ترددها قوى وجماعات الشر بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن الصحافة القومية تقوم بدور مهم فى نشر الوعى والتنوير لأبناء الشعب المصرى وتشكيل الفكر والوعى الصحيح وغرس الإنتماء لدى المواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية دور وسائل الإعلام فى دعم الجهود التى تقوم بها الدولة فى مختلف المجالات والقطاعات التى تهم المواطنين وإطلاعهم بكل ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية وخدمية وتنموية على أرض جميع المحافظات، وشرح مختلف القضايا ونقل الصورة الحقيقية وطرحها على الرأى العام.

ومن جانبه، هنأ المهندس عبد الصادق الشوربجى، وزير التنمية المحلية بثقة القيادة السياسية بتوليه الوزارة، متميناً له خالص التوفيق والنجاح لخدمة جميع المواطنين فى محافظات الجمهورية، كما هنأ رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اللواء هشام آمنة والحكومة على النجاح الباهر الذى حققته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال استضافة مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ.

وأشار المهندس عبدالصادق الشوربجى، إلى أن المؤسسات الصحفية القومية تعد من بين الأعمدة المهمة للدولة المصرية والتى لا يمكن الاستغناء عنها وتسعى الهيئة الوطنية للصحافة بصورة مستمرة لحل المشكلات والتحديات التى تواجهها والتى تراكمات عبر السنوات الماضية.

وخلال اللقاء استعرض رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عدداً من التحديات التى تواجه المؤسسات الصحفية القومية خلال الفترة الحالية بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع مستلزمات طباعة الصحف وأسعار الورق، بالإضافة إلى التأثير الكبير فى سوق الإعلانات، حيث تأتى تلك الأزمة فى أعقاب تداعيات فيروس كورونا.

كما أشار المهندس عبدالصادق الشوربجى، إلى جهود الهيئة الوطنية للصحافة لتقليل خسائر المؤسسات الصحفية القومية والتى ستصل إلى حوالى 22% العام المالى الحالى، مشيراً إلى أنه يتم التعاون مع المؤسسات الصحفية القومية فى زيادة الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول الثابتة المملوكة لتلك المؤسسات .

كما عرض رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الجهود التى قامت بها الهيئة فيما يتعلق بالمحتوى التحريرى للمؤسسات الصحفية القومية وخطة تطوير المواقع الإلكترونية الإخبارية لتلك المؤسسات والإصدارات الصحفية وإنشاء عدد من البوابات الإلكترونية للمؤسسات، وأشار المهندس عبدالصادق الشوربجى إلى التشغيل التجريبى لأول ابليكيشن لنشر محتوى المؤسسات الصحفية القومية والذى سيساعد فى الوصول إلى عدد كبير من الجماهير والقراء وكافة شرائح المجتمع، خاصة من الشباب تدعيما لدور المؤسسات القومية التثقيفى والتنويرى باعتبارها أحد أهم ركائز القوة الناعمة للدولة المصرية .

وشهد اللقاء استعراض عدد من الملفات والتشابكات المالية بين المؤسسات الصحفية القومية وبعض المحافظات فيما يخص ملف الإعلانات والأصول الثابتة التى تم تخصيصها من قبل المحافظات خلال السنوات الماضية بحق الانتفاع، وتم سداد أقساط مالية لها ومنها أراضى لإقامة مصايف للعاملين ومشروعات تعليمية .

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن خطوات عملية التطوير والإصلاح لتلك المؤسسات تسير وفقاً للخطط التى تم وضعها منذ تولية المسئولية للنهوض سريعاً بها وزيادة إيراداتها سواء بإقامة مشروعات مشتركة بين المؤسسات وبعضها أو استثمار الأصول الثابتة أو حل مشكلة الفوائد على الديون لدى بعض الهيئات والوزارات بالحكومة بما يساعد على قيام المؤسسات الصحفية القومية بدورها التنويرى والإعلامى للمواطنين والداعم للدولة المصرية .

كما توجه المهندس عبدالصادق الشوربجى بخالص التحية والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على الدعم المتواصل والمستمر الذى يقدمه للمؤسسات الصحفية القومية.

وأكد اللواء هشام آمنة، أنه سيقوم بالتواصل مع المحافظين لمناقشة المشاكل التى تم عرضها خلال اللقاء لتقريب وجهات النظر ومحاولة حل المشاكل فى إطار دعم الحكومة لكافة القطاعات التى تأثرت بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وضمان استمرار قيام المؤسسات الصحفية القومية بدورها الحيوى والمهم فى إبراز جهود الدولة فى عملية التنمية .

وفى نهاية اللقاء، قدم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ووكيل الهيئة خالص الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية على اهتمامه والاستماع للمشكلات والتحديات التى تواجه المؤسسات مع المحافظات والمساعدة فى حلها خلال الفترة المقبلة.