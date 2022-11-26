شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البنوك تطلق حملة "لا للعنف..نعم للبناء" للنهوض بقضايا المرأة العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب – رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية عن إطلاق حملة قوميه بعنوان (لا للعنف ..... نعم للبناء) تستهدف النهوض بقضايا المرأة العاملة داخل منشآت العمل الاقتصادية، وتشمل جميع النساء بالقرى والمدن من أجل مواجهة كافة أنواع العنف الذى يمارس ضد النساء والفتيات اللائى هن شركاء أساسيون في التنمية وبناء الجمهورية الجديدة .

وشددت سولاف، فى بيان، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة علي تمكينها في العمل وتوفير كافة احتياجاتها المعيشية والرعاية المتكاملة في مجالات الصحة والأمومة والطفولة، وأن تساهم الحملة في تلبية احتياجات صاحبات الهمم وذى الإعاقة.

كما استنكر المجلس بالإجماع قرار البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الانسان في مصر، رافضين هذه الدعاوى والمغالطات الباطلة البعيدة عن واقع الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي الذى تعيشة مصر في إطار احترامها للحقوق والمواثيق الدولية التى أقرتها الأمم المتحدة.