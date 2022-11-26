شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جاوا الشرقية بإندونيسيا يزور مرصد الأزهر للتعرف على آلية العمل به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، السيدة: خُفِيفَة إندار باراوانسا، محافظ جاوا الشرقية بإندونيسيا، وذلك لمتابعة آلية العمل بوحدات المرصد البالغ عددها 13 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية.

كما اطلعت باراوانسا على أبرز إصدارات مرصد الأزهر التي تناولت العديد من القضايا مثل العائدون من داعش، ومكافحة التطرف، والإسلاموفوبيا، وخطاب الكراهية وغيرها من قضايا محل اهتمام المرصد منذ تأسيسه عام 2015.

وأشادت محافظ جاوا بالجهود التي يبذلها الأزهر الشريف وهيئاته في مكافحة التطرف ومواجهة خطاب الكراهية والعنف وسعيه لإرساء بدلا منه خطاب الاعتدال الذي يعكس حقيقة الإسلام.