شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الوادى الجديد يشهد زراعة 15 فدان قمح بمزرعة كلية الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، بداية زراعة محصول القمح في مزرعة كلية الزراعة على مساحة 15 فدانا بزيادة قدرها 5 أفدنة عن الموسم السابق، حيث وجه بضرورة زيادة المساحة المنزرعة في الأعوام القادمة في ظل خطة الدولة لزيادة محصول القمح عبر تشجيع زراعته واستصلاح مساحات جديدة من الأراضى في حضور الدكتور أيمن يوسف كساب عميد كلية الزراعة وأعضاء هيئة التدريس والأجهزة المعاونة.

أكد رئيس الجامعة على دور كلية الزراعة في رفع إنتاجية محصول القمح والعمل على زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح الذى يعد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، والتي تعطى لها الدولة أهمية كبيرة بهدف سد الفجوة الغذائية.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبد الحفيظ محمد مدير مركز التجارب والبحوث الزراعية، إن جميع الأصناف التي تم زراعتها هي أصناف معتمدة عالية الإنتاجية تجود زراعتها تحت ظروف محافظة الوادي الجديد، وهى جيزة 171 ومصر 3 وسدس 14وبنى سويف 7، وتم تطبيق جميع الممارسات الزراعية السليمة حيث تمت الزراعة باستخدام آلة التسطير والتي توفر في كمية التقاوي اللازمة لزراعة الفدان وكل المساحات منزرعة تحت نظام الري بالرش مما يوفر كميات كبيرة من المياه ويحقق أكبر عائد للفدان.