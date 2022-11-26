شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات التعليمية: إجراء 16 ألف عملية قلب وقسطرة بمعهد القلب خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد القومى للقلب، يعمل بسعة 417 سريرا ما بين أسرة داخلى ورعاية، وهو رقم كبير بالنسبة لمركز طبى متخصص فى أمراض القلب، حيث يعتبر الصرح الأكبر والأعرق فى مصر، ويحرص دائما على التطوير عن طريق استقدام واستحداث الأجهزة والآلات الطبية باستمرار، بهدف تقديم خدمة طبية ذات جودة عالمية، بما يساهم في ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

وذكر رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن المعهد كمؤسسة طبية وتعليمية يعمل علي توفير أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال صمامات القلب الجراحية، مع توفير أحدث التقنيات الطبية لجميع المرضى مجانا.

وقال الدكتور محمد عبد الهادي عميد معهد القلب، إن معهد القلب استقبل خلال الفترة من 2022/1/1 حتى 2022/10/30، وفى قسم الإستقبال 91870 حالة، بينما بلغ عدد المرضى المترددين على العيادة الخارجية 231823 حالة، وعدد حالات القسم الداخلى 12051 حالة.

وأكد الدكتور عبدالهادي .. على أن المعهد يشارك بفاعلية في المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، كما يتبع أحدث الأساليب الطبية والعلاجية، وأن الفرق الطبية تتلقي التدريبات ضمن برنامج الزمالة الطبية، للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.