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أماكن مكاتب اشتراكات المترو بالخطوط الثلاثة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” قائمة بأماكن مكاتب اشتراكات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة للجمهور من المواطنين أو الطلاب. 

 

مكاتب الاشتراكات الربع سنوي ( 3 شهور)

 

الخط الأول

 

حلوان /عين حلوان / جامعة حلوان / المعادي /دار السلام / الزهراء / الشهداء / حدائق الزيتون / عين شمس / عزبة النخل / المرج القديمة / المرج الجديدة.

 

الخط الثاني

 

كلية الزراعة / المظلات / روض الفرج / مسرة / الشهداء / العتبة / الدقي / جامعة القاهرة / الجيزة / المنيب.

 

الخط الثالث

 

العتبة / العباسية / هليوبوليس / عدلي منصور.

 

مكاتب الاشتركات السنوى

 

الخط الأول

 

حلوان / المعادى / عين شمس

 

الخط الثانى

 

كلية الزراعة / روض الفرج / الشهداء / العتبة / جامعة القاهرة.

 

الخط الثالث

 

هليوبوليس / عدلي منصور

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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