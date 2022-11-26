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شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن مكاتب اشتراكات المترو بالخطوط الثلاثة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” قائمة بأماكن مكاتب اشتراكات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة للجمهور من المواطنين أو الطلاب.
مكاتب الاشتراكات الربع سنوي ( 3 شهور)
الخط الأول
حلوان /عين حلوان / جامعة حلوان / المعادي /دار السلام / الزهراء / الشهداء / حدائق الزيتون / عين شمس / عزبة النخل / المرج القديمة / المرج الجديدة.
الخط الثاني
كلية الزراعة / المظلات / روض الفرج / مسرة / الشهداء / العتبة / الدقي / جامعة القاهرة / الجيزة / المنيب.
الخط الثالث
العتبة / العباسية / هليوبوليس / عدلي منصور.
مكاتب الاشتركات السنوى
الخط الأول
حلوان / المعادى / عين شمس
الخط الثانى
كلية الزراعة / روض الفرج / الشهداء / العتبة / جامعة القاهرة.
الخط الثالث
هليوبوليس / عدلي منصور