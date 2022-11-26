شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 9.7 مليون فدان مساحة مصر الزراعية و17.5 مليون فدان المساحة المحصولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا جديدا من إصداره الرابع "أرقامX الزراعة"، أشار خلاله إلى أهم الأرقام الخاصة بالقطاع الزراعي في مصر.

وأشار العدد إلى أن إجمالي مساحة مصر الزراعية تبلغ حوالي 9.7 مليون فدان، بينما تبلغ إجمالي المساحة المحصولية لمصر حوالي 17.5 مليون فدان، وذلك على مدار المواسم الزراعية في العام.

كما لفت الإنفوجراف إلى أن القطاع الزراعي المصري، يساهم بنسبة تبلغ حوالي 17٪ في الصادرات السلعية إلى الخارج، كما تبلغ نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 15٪ كذلك تبلغ نسبة العاملين بالقطاع الزراعي حوالي 25٪ من إجمالي القوى العاملة في مصر .

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير أرقام في الزراعة، الذي يلقي الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.