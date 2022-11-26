شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تنمية التجارة الداخلية يفتتح معرض السيراميك بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، معرضا للسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية والمطابخ فى دورته الحادية عشرة بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، ويستمر حتى غد الأحد، حيث يعد أكبر معرض لتصفيات 2022 للسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية وكافة أنواع المطابخ، ويعقد المعرض تحت رعاية وزارتى التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة.

ويأتي افتتاح المعرض فى إطار الحرص على توفير وعرض منتجات بأسعار مخفضة لمواجهة زيادة الأسعار والمساهمة مع المقبلين من الشباب على الزواج فى تشطيب الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وراغبى التجديد ومهندسى الديكور والمقاولين وأصحاب المشروعات العقارية والذى يبحثون عن التوفير في تكاليف التشطيب بما لايخل بالجودة أو مستوى الوحدات السكنية أو الإدارية والمشروعات القومية .

وتفقد "عشماوى "المعرض حيث يتضمن كافة المنتجات المصرية والمستوردة من السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية، كما يتيح المعرض أيضا خدمة النقل المجانى المقدمة من بعض الشركات العارضة للزوار المتعاقدين خلال فترة المعرض فقط وذلك للتيسير على العملاء فى توفير نفقات النقل حيث يشارك فى المعرض العديد من الشركات بطرح المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الاخرى، كما ويستهدف المعرض توفير منتجات السيراميك والأدوات الصحية للشباب المقبلين على الزواج لتشطيب الوحدات السكنية بأسعار مناسبة.