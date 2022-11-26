شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبى المجانى على 2380 مواطنا بالجيزة وتحويل 50 حالة للجراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها المحافظة من خلال التعاون مع العديد من الجهات؛ لإيصال الخدمة الطبية الشاملة للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأكد اللواء أحمد راشد، إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الدولة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وفى هذا الإطار، تابع محافظ الجيزة، القوافل العلاجية التى تم تنظيمها على مدار ثلاثة أيام بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، وذلك فى إطار خطة الدولة لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ، أن القافلة تم تنظيمها على مدار ثلاثة أيام بالواحات البحرية، وقد قامت بتوقيع الكشف الطبى على 2380 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 50 حالة لإجراء عمليات جراحية لحالات مرضية استدعت ذلك.

واطلع محافظ الجيزة، على تقرير مفصل عن فعاليات القافلة، والتى شملت توقيع الكشف الطبى فى 21 تخصصا، شملت تخصصات "المخ والأعصاب، العظام، الباطنة، الصدر، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، والتخدير، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، وجراحة الأطفال، أمراض النساء والتحاليل والمعامل"، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان لعدد من الحالات التى بحاجة لذلك.

وأكد اللواء أحمد راشد، على حرص المحافظة فى استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع القرى والوحدات المحلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية اللازمه للمواطنين.

وثمن محافظ الجيزة، الدور الحيوى الذى لعبته القوافل فى تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين، والتى جاءت بمشاركة جامعه الفيوم واللجنه الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، موجهاً الشكر للأطقم الطبية المشاركة وللتعاون المثمر للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.