شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تطلق غدا معرض ملابس للطلاب بمقر قاعة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم جامعة القاهرة، غدا الأحد، معرضا للملابس للطلاب وذلك بمقر قاعة الامتحانات، ويقام المعرض تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتحرص جامعة القاهرة على إقامة العديد من معارض الملابس للطلاب بصفة دورية، ومن المقرر أن يضم المعرض ملابس جديدة ومنتجات جلدية وغيرها من المستلزمات، وذلك من أجل إتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، وتوفير المناخ الملائم لهم الذي يساعدهم على التفوق الدراسي.

وتتم إقامة معارض الملابس للطلاب بجامعة القاهرة وفق قواعد تضمن تطبيق التكافل الاجتماعي، ومساعدة مستحقي الدعم، التزامًا من جامعة القاهرة بالمشاركة المجتمعية والوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب وتحفيزهم لمزيد من الجد والاجتهاد.