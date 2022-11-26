استمرار صرف معاشات نوفمبر لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعى اليوم، السبت، فى صرف معاشات شهر نوفمبر الجارى من ماكينات الصرف الآلى التابعة لبنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

وأجاز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تحصيل مستحقاتها لدى المؤمن عليه بالتقسيط ويجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه بالتقسيط وفقا للجدول رقم 4 المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة وفقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون، ولا يتم صرف المعاش المستحق وفقا للبند رقم 6 من المادة 21 من هذا القانون إلا بعد أداء المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والقيمة الحالية للأقساط وفقا لجدول القيمة الحالية المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأنه فى حال صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم استحقاق معاش، تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من المبالغ المستحقة له، ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجرا أو تعويضا عن الأجر ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتزداد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.