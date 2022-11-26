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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة جانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

 

 

- الطماطم بـ6 جنيهات

 

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 9.25 جنيهاً .

 

‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ 5.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيهات.

 

‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

 

- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ23 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات.

 

‏‎- فاصوليا  بـ 11جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

 

‏‎‏- جوافة بـ9 جنيهات.

 

- رمان بـ10 جنيهات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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