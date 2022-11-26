شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة جانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بـ6 جنيهات
- البطاطس بـ 9.25 جنيهاً .
- البصل الأبيض بـ 5.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه.
- الكوسة بـ 10 جنيهات.
- الجزر بـ 10.5 جنيه.
- الخيار بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات.
- الباذنجان العروس بـ10 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه.
- الفلفل الألوان بـ23 جنيها.
- الليمون بـ 10 جنيهات.
- فاصوليا بـ 11جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
- جوافة بـ9 جنيهات.
- رمان بـ10 جنيهات.