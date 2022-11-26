شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل اجتماع اللجنة المشتركة بين الرى والزراعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تفاصيل الاجتماع:
1- تذليل كافة العقبات التى تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين.
2- الاستمرار في انعقاد اللجنة بشكل دورى لمواصلة التنسيق.
3- الاستمرار فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين.
4- بحث آلية التوسع فى التحول للرى الحديث فى البساتين ومزارع قصب السكر.
5- مناقشة موقف عدد من المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها أو دراستها مثل تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة.