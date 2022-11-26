أخبار مصر

تعرف على تفاصيل اجتماع اللجنة المشتركة بين الرى والزراعة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل اجتماع اللجنة المشتركة بين الرى والزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تفاصيل الاجتماع:

 

1- تذليل كافة العقبات التى تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين.

2- الاستمرار في انعقاد اللجنة بشكل دورى لمواصلة التنسيق.

3- الاستمرار فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين.

4-  بحث آلية التوسع فى التحول للرى الحديث فى البساتين ومزارع قصب السكر.

5- مناقشة موقف عدد من المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها أو دراستها مثل تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا