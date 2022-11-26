شكرا لقرائتكم خبر عن ‫أمراض النباتات ينظم برنامجا تدريبيا حول المكافحة الحديثة للمحاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النباتات، بأنه بصدد تنفيذ برنامج تدريبى بعنوان "المكافحة المتكاملة باحدث الطرق لأهم أمراض المحاصيل البستانية والحقلية في محافظة الإسماعيلية في ظل التغيرات المناخية "، بمديرية الزراعة بالإسماعيلية بناء على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وفى إطار البرنامج الإرشادى والتدريبى لمعهد أمراض النباتات.

وأشار خليل، إلى أن البرنامج الذي سوف ينظمه معهد أمراض النباتات يتناول أهم أمراض المانجو وتأثير التغيرات المناخية علي طرق المكافحة المتكاملة - أهم أمراض المانجو وتأثير التغيرات المناخية علي طرق المكافحة المتكاملة - المكافحة المتكاملة لأهم أمراض الخضر – أهم أمراض الموالح وتأثير التغيرات المناخية علي طرق المكافحة المتكاملة – الأمراض النيماتودية ومدي انتشارها في ظل التغيرات المناخية وطرق مكافحتها.

ويستهدف البرنامج تدريب 30 متدربا من الفنيين الزراعين وأخصائى المحصول والمكافحة والإرشاد بالمحافظة، وذلك لتوصيل الإرشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كما ونوعا.

كما أكد على التزام جميع المتدربين اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.