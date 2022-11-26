شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تواصل تطوير طريق المناشى أم دينار بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطط رصف وتطوير عدد من المحاور المرورية ورفع كفاءة الشوارع لتيسير الحركة المرورية، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة نسب التنفيذ بالمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية وتحسين مستوى النظافة بالقرى.

وفي هذا الإطار، تواصل المحافظة أعمال توسعة طريق برقاش الخطاطبة ضمن الخطة الاستثمارية، وتطوير حديقة الدفاعات بمنشأة القناطر حديقة النيل 2، وذلك بمتابعة محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

وأسفرت جهود تطوير ورفع كفاءة الشوارع بالمركز، عن رفع 400 طن مخلفات بالقرى، وتجريد وتمهيد طريق المناشى أم دينار ومدخل محطة الصرف الصحي.

وتواصل المحافظة، تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى أبو غالب وإنهاء الأعمال لربط مدينة أشمون بالمنوفية، ومدينة أبو غالب بالجيزة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث المعديات، بالإضافة إلى أعمال توسعة محور المنصورية.