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10 معلومات عن امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل.. اقرأ التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - ينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل الاختبارات:

- وضعت الإدارات التعليمية والمدارس أسئلة الامتحان.

- الأسئلة فى مقرر شهر نوفمبر فقط.

-  أسئلة الامتحان اختيار من متعدد ومقالية فى منهج شهر نوفمبر الجارى.

 

- تعقد الامتحانات فى المدارس خلال اليوم الدراسى.

- يجب أن تكون أسئلة الاختبار تغطى المفاهيم والمهارات المقررة حسب الوزن النسبي لهذه الموضوعات في خطة توزيع المنهج.

 

-  درجة الاختبار 10 درجات فقط أما مفردات الاختبار تكون 10 مفردات بواقع درجة لكل مفردة.

 

- الإدارات التعليمية أعلنت جداول الامتحانات على أن تبدأ الأسبوع المقبل وتستمر حتى النصف الأول من ديسمبر المقبل.

 

- يحصل الطالب على الدرجة الأعلى بامتحانى شهرى أكتوبر ونوفمبر الجارى.

- يتم تصحيح الامتحانات بالتنسيق بين المدارس والتوجيه الفنى بالإدارات التعليمية.

 

- منهج امتحان شهر نوفمبر لا يتم إلغاؤه بل سيؤدى الطلاب الامتحان فى نهاية الترم فى المقرر الدراسى للفصل الدراسي الأول.

 

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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