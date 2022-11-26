شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل الاختبارات:
- وضعت الإدارات التعليمية والمدارس أسئلة الامتحان.
- الأسئلة فى مقرر شهر نوفمبر فقط.
- أسئلة الامتحان اختيار من متعدد ومقالية فى منهج شهر نوفمبر الجارى.
- تعقد الامتحانات فى المدارس خلال اليوم الدراسى.
- يجب أن تكون أسئلة الاختبار تغطى المفاهيم والمهارات المقررة حسب الوزن النسبي لهذه الموضوعات في خطة توزيع المنهج.
- درجة الاختبار 10 درجات فقط أما مفردات الاختبار تكون 10 مفردات بواقع درجة لكل مفردة.
- الإدارات التعليمية أعلنت جداول الامتحانات على أن تبدأ الأسبوع المقبل وتستمر حتى النصف الأول من ديسمبر المقبل.
- يحصل الطالب على الدرجة الأعلى بامتحانى شهرى أكتوبر ونوفمبر الجارى.
- يتم تصحيح الامتحانات بالتنسيق بين المدارس والتوجيه الفنى بالإدارات التعليمية.
- منهج امتحان شهر نوفمبر لا يتم إلغاؤه بل سيؤدى الطلاب الامتحان فى نهاية الترم فى المقرر الدراسى للفصل الدراسي الأول.