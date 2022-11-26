10 معلومات عن امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل.. اقرأ التفاصيل

- الإدارات التعليمية أعلنت جداول الامتحانات على أن تبدأ الأسبوع المقبل وتستمر حتى النصف الأول من ديسمبر المقبل.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012