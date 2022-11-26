شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد لـ صباح الخير يا مصر: استمرار انخفاض الحرارة وفرص لسقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم وغدا سيشهدان استمرار انخفاض درجات الحرارة في فترات النهار والليل، لأن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، وهي كتل هوائية شمالية معتدلة تماما في درجات حرارتها، وهناك تكاثر في السحب المنخفضة والمتوسطة تحجب جزءً من أشعة الشمس، وتساعدنا على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، أن الأجواء في فترات النهار نشعر بها لطيفة على أغلب المناطق الشمالية مثل السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومعتدلة على محافظات شمال الصعيد ومائلة للحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "خلال فترات الليل وخاصة في الساعات المتأخرة منه والصباح الباكر يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بدأنا نشعر بالبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وهي أجواء مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة".

وأشارت، إلى أن اليوم سيشهد انخفاض لفرص سقوط الأمطار في المناطق الشمالية مثل السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وستكون خفيفة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط وعلى فترات متقطعة من اليوم.