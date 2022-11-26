شكرا لقرائتكم خبر عن وائل السمرى: وزيرة الثقافة تواصلت معى ونرتب لكيفية حفظ مقتنيات الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الكاتب الصحفي وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذي لـ"الخليج 365"، عن جمع تراث الفنان الراحل سمير صبري، قائلا: "لمست اهتماما مع وزيرة الثقافة.. والدكتورة نيفين الكيلاني تواصلت معي بشكل شخصي.. هي دكتورة فن وتدرس الفن وتحترم الفن.. ونرتب لقاء قريب من أجل بحث كيفية الحفاظ على مقتنيات الفنانين".

وأضاف "السمري"، خلال حواره في برنامج "صباح الورد" على قناة ten: "شمل ما حصلت عليه افيشات للأفلام وألبومات مختلفة"، مؤكدا أن ما جمعه ألبومات وصور رائعة ترصد ملامح الفنانين وكل صورة لها مشاعر وتفاصيل"، مشددا على أن هذه المقتنيات تمثل تاريخا فنيا لمصر وترصد تفاصيل الأعمال الفنية التي قدمها الفنان الراحل سمير صبري".

وتابع الكاتب الصحفي وائل السمري: "هناك لجنة مشكلة من قبل وزارة الثقافة.. ومن المقرر ضم هذه المقتنيات إلى مركز السينما المزمع إنشاؤه".

وتحصل ”الخليج 365” على مجموعة من الألبومات النادرة للفنان الراحل سمير صبري، وشملت ألبوم كامل من الصور الرائعة التي التقطت أثناء تصوير فيلم "الأحضان الدافئة" بحسب ما هو ظاهر على تتر الفيلم الذي أنتج في العالم 1974 فقد كانت هذه الصورة بعدسة المصور "محمد جوهر" وفيه يلعب سمير صبري دور البطولة، بجانب كل من زبيدة ثروت وسمير غانم وعماد حمدي وفاطمة مظهر وفايز حلاوة، ومن ﺇﺧﺮاﺝ نجدي حافظ، وﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد صالح وقصة وسيناريو محمود أبو زيد.

وألبوم كامل من الحجم الكبير لما يقرب من 150 صورة نادرة بعدسة المصور محمد بكر لفيلم "منزل العائلة المسمومة من إخراج محمد عبد العزيز وسيناريو أحمد صالح عن إسماعيل ولي الدين، وبطولة كل من نادية لطفي وفريد شوقي ويسرا وتحية كاريوكا وهياتم بالإضافة بالطبع إلى سمير صبري.

ألبوم كامل لجزء من الأرشيف الصحفي لسمير صبري، به الكثير من الصور النادرة التي تجسد مراحل حياته وأهم أفلامه، وأهم محطاته الإعلامية، وفيه نرى صوره مع عبد الحليم حافظ أثناء تصوير مهرجان التليفزيون الأول، كما نرى صوره مع الممثلة الإنجليزية ديانا دريل والمخرج أنتوني توماس، بالإضافة على صوره مع جماهير "السلخانة" وصوره وهو يلعب الكرة مرتديًا قميص نادي الزمالك، وصوره مع نورا وفريد شوقي وعبد المنعم مدبولي وشادية وإسعاد يونس ونيلي، وعادل آدم وماجدة الخطيب وعبد المنعم إبراهيم، ونجوى فؤاد وصباح، هذا كله بالإضافة إلى صور عديدة له أثناء تقديمه لبرنامج النادي الدولي الذي استضاف خلاله غالبية نجوم مصر ونخبها.

أما الأفيشات النادرة لأهم أفلام الراحل الكبير فحدث ولا حرج، وقد تنوعت ما بين الأفيشات كبيرة الحجم والأفيشات متوسطة الحجم، لأفلام مهمة مثل (أهلا يا كابتن 1978 - خيانة 1989- بيت بلا حنان 1976- جحيم تحت الماء 1989 - علاقات مشبوهة 1996- دموع صاحبة الجلالة 1992- منزل العائلة المسمومة 1986 - السلخانة 1982 - لعبة القتل 1994- القتل اللذيذ 1998- ابن الجبل – 1992).