شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربى يتابع مسيرة العمل فى شركة حلوان لمحركات الديزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) وحدة شبرا، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة و الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

في بداية الجولة استمع وزير الدولة للإنتاج إلى عرض تقديمي عن الانشطة التى تقوم بها الشركة والمؤشرات الخاصة بالإنتاجية والأداء وما تم عقده مؤخراً من شراكات مع مختلف الجهات بالدولة والاتفاقيات التي تم إبرامها مع عدد من الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات إلى خطوط الإنتاج بالشركة، كما قام الوزير بالاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مختلف المشروعات التي تشارك بها الشركة وكذا خطط تسويق منتجاتها المختلفة داخلياً وخارجياً والرؤى المستقبلية للمشروعات المزمع تنفيذها وخطط تطوير خطوط الإنتاج وفقاً لأحدث نظم التصنيع بما يساهم في تحقيق خطة الدولة وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوفير العملات الحرة.

وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن شركة حلوان لمحركات الديزل تعمل على إنتاج محركات الديزل المجهزة لكافة الأغراض الصناعية والزراعية ووحدات توليد الكهرباء بقدرات مختلفة وسبائك كراسي المحاور بأنواعها بجودة عالية وأسعار منافسة، كما أن الشركة تشارك في توفير المنتجات بالسوق المحلي لتدعم و تعزز الاقتصاد القومي و تقليل الاستيراد و تحقيق قيمة مضافة للناتج المحلي.

وقام الوزير "محمد صلاح" بتفقد خط إنتاج محركات الديزل طراز FL وخط تجميع العربات " المسارح المتنقلة "، وشدد على ضرورة استغلال الطاقات المتاحة بخطوط الإنتاج لزيادة معدلات الإنتاج من محركات الديزل والتأكد من إجراء عمليات الصيانة الدورية لعربات (المسارح المتنقلة)، كما أكد على ضرورة مواصلة تحقيق التكامل بين مختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي، مؤكداً حرصه على متابعة الموقف التنفيذي الخاص بمختلف المشروعات التى يتم تنفيذها بجميع الجهات التابعة للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها.

وحرص الوزير "محمد صلاح" أثناء التفقد على مناقشة الأراء المطروحة من قبل العاملين، وعمل على رفع الروح المعنوية لديهم وحثهم على مواصلة العمل والنجاح، مشيداً بجهود العاملين وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة البناء والإنتاج والتنمية، و الاطلاع على أحدث السبل التصنيعية الحديثة، والمحافظة على ريادة الشركة بوصفها أول شركة صناعية متخصصة في إنتاج محركات الديزل في مصر والشرق الأوسط منذ ستينات القرن الماضي، كما أصدر توجيهات تتعلق بضرورة إتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية وأهمية تدريب وتأهيل كوادر بشرية جديدة والإستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الشركة.



وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع مسيرة العمل بشركة حلوان لمحركات الديزل