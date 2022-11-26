شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 200 حالة إشغال للمنشآت التجارية بالمنيرة الشرقية فى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال، حملة مكبرة بشوارع قطاع المنيرة الشرقية؛ لرفع جميع أشكال التعديات والإشغالات على حرم الطريق، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واستكمالا للمجهودات والأعمال اليومية بتكثيف حملات الإشغالات وأعمال التطوير والمرافق والنظافة وإزالة التعديات والمخالفات.

وأسفرت الحملة عن رفع 200 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية بشوارع محمد حجازي والعامل الاول وطريق النصر، وكلبشه السيارات المتعدية على الطريق العام والجزر الوسطى بشارع الوحدة ومحمد حجازي، وإزالة عدد كبير من الحواجز الحديدية بشوارع أرض الجمعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بمتابعة أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة.