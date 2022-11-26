شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الطالب يحصل على الدرجة الأعلى بامتحان شهرى أكتوبر ونوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المديريات التعليمية والمدارس لعقد امتحان شهر نوفمبر الجارى لصفوف النقل، حيث من المقرر أن تنطلق نهاية الأسبوع الجارى، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الطالب يحصل نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين اى الدرجة الأعلى في اختبار شهرى أكتوبر ونوفمبر ودرجة اختبار نهاية الفصل الدراسى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت مواصفة امتحان مادة العلوم للصفين الرابع والخامس الابتدائي لشهر نوفمبر الجارى.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق امتحانات الشهر لصفوف النقل نهاية نوفمبر الجارى، موضحة أن بعض المديريات حددت موعد انطلاق الامتحانات الأسبوع المقبل وبعضها تبدأ فى الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أن أسئلة امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل تكون فيما درس الطالب خلال شهر نوفمبر فى المواد الدراسية المختلفة فقط، موضحة أن الأسئلة وضعتها الإدارات التعليمية من خلال التوجيه الفنى وأيضا المدارس فى المقرر الدراسى لشهر نوفمبر، مشددة على أن الامتحانات يتم اجرائها خلال اليوم الدراسى وبما لا يخل بانتظام الدراسة وبشكل يسهم فى تواجد الطلاب فى المدرسة، كما نهبت الوزارة على تفعيل درجات المواظبة والانضباط.