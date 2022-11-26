شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق غدا دورة تدريبية للطلاب بعنوان "الصحة النفسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، دورة تدريبية جديدة للطلاب غدا الأحد 27 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 21 ديسمبر المقبل بعنوان (الصحة النفسية المستوى المتقدم)، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وتأتي هذه الدورة التدريبية بناء رغبة طلبة وطالبات جامعة حلوان، وتلبية لاحتياجاتهم التدريبية، وحرصًا من الجامعة على دعم وتطوير المهارات واكتساب الخبرات الضرورية لمواجهة سوق العمل لطلاب جامعة حلوان، وتوافقا مع رؤية 2030 المستقبلية التى تؤكد على أهمية التدريب من أجل التطوير والتحسين المستمر.