شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد مقرأة لكبار قراء القرآن الكريم بمسجد الحسين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة الأوقاف الآن مقرأة كبار القراء برواية حفص عن عاصم من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم.

ومن المقرر أن يشارك في المقراة كلا من: "القارئ الشيخ محمود الخشت، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والقارئ الشيخ أحمد تميم، والقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف.

وستبدأ القراءة بعد قليل من قوله تعالى : "هُوَ الَّذِي ‌خَلَقَكُمْ ‌مِنْ ‌نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ" [الأعراف: 189].