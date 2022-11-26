شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكاسب مصر على المستوى الوطنى من قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصر على المستوى الوطنى حققت عددا من المكاسب، من انعقاد قمة المناخ فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 5 إلى 19 نوفمبر الجارى، حيث نجحت فى حشد التمويل لبرنامج نوفى (ربط الطاقة والغذاء والمياه) تنفيذا جزئيا لخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وذلك من خلال منظمات التمويل الدولية بمبلغ 10 مليارات دولار لبرنامج نوفى ونوفى + فى مجالات الطاقة والزراعة والمياه متضمنا مشروعات لقطاع النقل، والتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

‏

‏كما تم توقيع الاتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار، تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ما يساهم فى تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة، وفتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطنى مع شركاء التنمية والقطاع الخاص فى مشروعات تغير المناخ وبالأخص فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدرجين الأخضر، ما سلط الضوء على مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة الجديدة والمتجددة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعي للكربون وهي نقطة تتيح للقطاع الخاص العمل في ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون، ورفع الوعي الجماهيري لموضوعات تغير المناخ وخاصة فئة الشباب، وإطلاق الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإطلاق أول سوق مصرى وأفريقي لإصدار وتداول شهادات الكربون.